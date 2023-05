Lara Wolters (PvdA): geblokkeerde EU-subsidies Hongarije nog niet vrijgeven

woensdag 17 mei 2023 , 18:25

BOEDAPEST (ANP) - De Europese Unie moet geblokkeerde EU-subsidies voor Hongarije nog niet vrijgeven, vinden PvdA'er Lara Wolters en andere Europarlementariërs die toezien op de begroting. De rechtsstaat in Hongarije holt alleen maar verder achteruit en de EU kan er niet op rekenen dat Europees geld goed terechtkomt, hebben ze tijdens een bezoek aan het land vastgesteld.

Vele miljarden aan EU-subsidies voor Hongarije zijn bevroren wegens onder meer de beroerde staat van de rechtspraak en grootschalige corruptie. Brussel houdt onder meer geld uit het coronaherstelfonds vast en subsidies om armere delen van de unie te steunen. Maar enkele maatregelen om de rechterlijke macht weer onafhankelijker te maken zijn goed gevallen bij de Europese Commissie. Zij lijkt aanstalten te maken om de regering in Boedapest nu al tegemoet te komen, zegt Wolters.

Zover mag het niet komen, vindt de PvdA-Europarlementariër, die met andere specialisten van het parlement de afgelopen dagen poolshoogte nam in Hongarije. Ze constateerden dat "de oppositie en kritische media worden achtergesteld en getreiterd" en dat "buitenlandse bedrijven worden weggedrukt of gedwongen worden om zich te laten overnemen". Zo moet Boedapest, waar de oppositie de baas is, plotseling veel meer afdragen aan de regering en kreeg een gaarkeuken van een kritische kerk intimiderend bezoek van met mitrailleurs bewapende inspecteurs.

De delegatie uit Brussel werd ook "vijandig ontvangen", met name door de regeringsgezinde pers, vertelt Wolters. "Vanaf onze aankomst is het moddergooien geweest. Van een kinderachtigheid waar je even niet van terug hebt." Een sleutelfiguur als de Hongaarse justitieminister had geen tijd voor de bezoekers en onder meer de rekenkamer had geen antwoord op hun vele vragen.

"Tegelijkertijd merk je dat ze wel wat van ons willen", aldus Wolters. Officiële ontmoetingen verliepen met alle egards. Ze heeft daarom toch ook goede hoop dat premier Viktor Orbán uiteindelijk bijdraait. De Hongaarse economie staat er slecht voor en hij zit dringend om het Europese geld verlegen. "Ze zitten echt in de penarie en hebben ons nodig."

Uiteindelijk gaan de EU-landen en de Europese Commissie over de subsidies voor Hongarije, erkent Wolters. "Maar wij houden de druk erop. We willen Hongarije graag erbovenop helpen, maar pas als aan álle voorwaarden is voldaan."

