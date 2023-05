Italië levert Europarlementariër over aan België om Qatargate

dinsdag 16 mei 2023 , 22:57

NAPELS (ANP/RTR) - De Italiaanse Europarlementariër Andrea Cozzolino wordt overgeleverd aan België, waar hij een verdachte is in het omkoopschandaal Qatargate. Volgens zijn advocaat heeft een Italiaanse rechter dinsdag besloten dat hij kan worden overgeleverd aan de Belgen, maar de advocaat is van plan in hoger beroep te gaan.

De 60-jarige Cozzolino werd opgepakt in Napels en zit sinds 10 februari in huisarrest. Hij wordt samen met andere Europarlementariërs verdacht van het aannemen van geld van Qatar en Marokko in ruil voor invloed in het Europees Parlement. Cozzolino ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

Europarlementariërs beschikken in principe over onschendbaarheid, maar het parlement stemde er in februari in grote meerderheid voor om die op te heffen. Daardoor kon Cozzolino worden gearresteerd en vervolgd.

