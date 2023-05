Noord-Nederland stelt zich kandidaat voor Europese waterstofbank

dinsdag 16 mei 2023 , 21:18

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De provincie Groningen heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese waterstofbank. De Groningse commissaris van de Koning René Paas, tevens voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, heeft dat dinsdag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst over Noord-Nederland in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. De Europese Unie wil zo'n bank nog voor het eind van het jaar in het leven roepen om de productie van hernieuwbare waterstof de komende jaren te verdubbelen.

Volgens Paas heeft de regio door zijn ervaringen met gas "de kennis en kunde in huis" voor de komst van een waterstofbank. Hij wil met het kabinet een gezamenlijk voorstel voorbereiden om de waterstofbank naar Groningen te krijgen. "Waterstof heeft de toekomst. Het is goed om te zien dat de Europese Commissie dat in de vorm van een waterstofbank erkent en hiermee investeringen wil doen om de transitie te versnellen. Wat ons betreft is daar maar één logische plek voor: Noord-Nederland, in de eerste Hydrogen Valley van Europa", stelt Paas.

De provincie Limburg heeft zich eerder al kandidaat gesteld voor de Europese waterstofbank. In een brief heeft de provincie vorige maand de regering om ondersteuning van de kandidatuur gevraagd.

De Europese Commissie heeft hoge verwachtingen van de klimaatneutrale brandstof, die fossiele energie kan vervangen waar elektriciteit dat nog niet kan, bijvoorbeeld in de zware industrie en de lucht- en scheepvaart. Maar dan moet er wel eerst een markt voor waterstof van de grond komen. Zolang waterstof nog een nicheproduct is, stappen potentiële klanten nog niet over en potentiële producenten nog niet in. De nieuwe waterstofbank moet hen met investeringen aanmoedigen om die stap te zetten en het nog nadelige prijsverschil tussen fossiele en groene waterstof helpen goedmaken.

