Kaag wil dat eventuele digitale euro op contant geld lijkt

DEN HAAG (ANP) - Als de digitale euro er komt, hoopt minister van Financiën Sigrid Kaag dat het vooral om "een digitale vorm van contant geld" gaat. Dat schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Op discussies over de digitale euro komen vaak felle reacties, vooral van mensen die vrezen dat de EU of de staat hiermee meer controle krijgt over het leven van mensen, omdat digitale transacties over het algemeen beter te volgen en te sturen zouden zijn dan contante betalingen. Maar Kaag hoopt juist op "een grotere mate van anonimiteit ten opzichte van bestaande digitale betalingen".

Verder wil het kabinet dat de digitale euro "op veel plekken is in te wisselen en voor iedereen toegankelijk en makkelijk te gebruiken moet zijn". De digitale munt moet ervoor zorgen "dat personen, ook in de toekomst, toegang houden tot een veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel". De Europese Commissie komt volgende maand met een wetsvoorstel dat "de juridische basis voor de eventuele digitale euro" legt. Of de digitale munt er daadwerkelijk komt, is nog steeds niet zeker. Eind vorig jaar sprak Kaag nog van een kwestie van jaren.

De Kamer vreest al enige tijd voor de 'programmeerbaarheid' van de digitale euro. Daarmee zou de munt alleen voor bepaalde goederen of diensten (die bijvoorbeeld gezond of schoon zijn) kunnen worden gebruikt. De Eurogroep (van Europese ministers van Financiën) heeft "een krachtig politiek signaal afgegeven", vindt Kaag, door zich expliciet tegen de programmeerbaarheid uit te spreken. Kaag heeft in de Eurogroep ook gezegd "sceptisch te staan tegenover het afdwingen van het gebruik van een digitale euro, bijvoorbeeld door winkeliers te verplichten om een digitale euro te accepteren".

In de brief aan de Kamer schetst de bewindsvrouw, mede op basis van voorstellen vanuit de Kamer zelf, nog verdere voorwaarden voor eventuele invoering van de digitale euro. Die nieuwe munt zou "duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en de brede economie" moeten opleveren. Bovendien moet de privacy van gebruikers worden gewaarborgd en moet de digitale euro aansluiten op het anti-witwasraamwerk. Als de digitale euro niet aan die voorwaarden voldoet, zal het kabinet invoering ervan dus niet steunen.

