Staatssecretaris Uslu wil Europese Mediawet aanscherpen

BRUSSEL (ANP) - Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wil meer waarborgen in de beoogde Europese Mediawet waarmee de pers tegen inmenging in redactionele inhoud wordt beschermd. Ook wil ze dat er "expliciet" in komt te staan dat zzp-journalisten hun persoonlijke levenssfeer mogen beschermen en geen contactgegevens openbaar hoeven te maken, zei ze in Brussel na afloop van een vergadering met haar EU-collega’s.

De Europese Commissie stelde vorig jaar september nieuwe regels voor om de persvrijheid en verscheidenheid van media in de EU beter te waarborgen. Zo komen er regels voor openbaarheid over het eigendom en de financiering van media, als het aan de commissie ligt. De ministers bespraken de voorstellen voor het eerst inhoudelijk.

Volgens Uslu is wetgeving in Europa nodig omdat die de mediavrijheid en het pluralisme bevordert. In sommige landen gaat dat nu beter dan in andere. "Ik wil niet zeggen in welke landen het niet heel goed gaat, maar ik zou wel willen zeggen dat we het in Nederland redelijk goed doen."

"Dat betekent niet dat we op onze handen moeten zitten", stelt de D66'er. Ze wijst erop dat Nederland met de persveiligheid ook niet altijd goed heeft gescoord. Maar "nieuwe wetgeving moet niet gaan tegenwerken". De wetsvoorstellen over regulering van de inhoud moeten volgens haar echt duidelijker. "Laten we dat uitschreeuwen, zodat dat niet een kwestie van discussie wordt", zegt Uslu.

Nederland vindt ook dat regels over persvrijheid en pluralisme op social media gescheiden moeten worden gehouden. Dat kan via de wetgeving voor digitale diensten (DSA).

