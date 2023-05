Borrell: pak EU-import Indiase brandstof uit Russische olie aan

dinsdag 16 mei 2023 , 12:21

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Europese Unie moet harder optreden tegen de import van brandstoffen uit India die zijn gemaakt van Russische ruwe aardolie. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd in een interview met zakenkrant Financial Times. De EU boycot de invoer van Russische ruwe olie via havens vanwege de oorlog in Oekraïne, om zo de oorlogskas van Rusland te raken. Maar onder meer via die Indiase omweg blijft Moskou dus indirect geld verdienen met de verkoop van petroleumproducten, zoals diesel en kerosine in Europa.

India is een van de grootste importeurs van Russische olie geworden na de invasie van Oekraïne en de harde westerse sancties tegen de Russische economie. Dankzij die toegenomen import van goedkope olie uit Rusland heeft India zijn productie van petroleumproducten vergroot en stijgen de winsten bij Indiase raffinaderijen. En dankzij een gestegen export vergroten Indiase raffinagebedrijven ook hun marktaandeel in buitenlandse afzetmarkten.

Maar volgens Borrell worden de sancties tegen Rusland op die manier omzeild en moeten de EU-lidstaten hiertegen in actie komen. "Dat India olie uit Rusland koopt, dat is normaal. Maar als daardoor India een centrum wordt voor raffinage van Russische olie en die producten vervolgens aan ons worden verkocht, dan moeten we optreden."

Borrell stelt dat de EU en nationale autoriteiten zich moeten richten op Europese kopers van brandstoffen uit India die zijn gemaakt van Russische olie. "Als India verkoopt is dat omdat iemand koopt. We moeten daarom kijken wie aan het kopen is", aldus de EU-bestuurder.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) meldde dinsdag dat de Russische olie-export in april naar het hoogste niveau sinds de invasie van Oekraïne in februari vorig jaar is gestegen. De export van olie en petroleumproducten bedroeg vorige maand 8,3 miljoen vaten per dag, een toename van 50.000 vaten vergeleken met maart. Daarmee verdiende Rusland 15 miljard dollar, aldus het IEA. Het overgrote deel van die olie, namelijk bijna 80 procent, gaat volgens het agentschap naar China en India. Ook China is veel meer olie uit Rusland aan het importeren.

