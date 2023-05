Eurocommissaris Mariya Gabriel dient ontslag in

maandag 15 mei 2023 , 17:31

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Bulgaarse Eurocommissaris Mariya Gabriel heeft haar ontslag ingediend. Zij is gevraagd om premier te worden van Bulgarije, waar haar partij de grootste is geworden in de laatste verkiezingen.

Mariya Gabriel was Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. Haar portefeuilles worden overgenomen door de Eurocommisarissen Margrethe Vestager en Margaritis Schinas. Vesstager zal de onderwerpen innovatie en onderzoek voor haar rekening nemen, Schinas educatie en cultuur. Het is nog niet bekend of dit tijdelijk is, of dat Bulgarije nog een nieuwe Eurocommisaris zal aandragen.

Gabriel was sinds 4 juli 2017 lid van de Europese Commissie namens Bulgarije. In de Commissie-Juncker was zij belast met digitale economie en maatschappij. Daarvoor was zij van 2009 tot 2017 lid van het Europees Parlement voor de christendemocratische partij GERB en vicevoorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement.

Bron: Politico

