EU-kopstukken prijzen Turkse kiezers om hang naar democratie

maandag 15 mei 2023

BRUSSEL (ANP) - De voorzitters van de Europese Commissie en de Europese leiders zijn blij dat zoveel Turken zijn gaan stemmen in de presidentsverkiezingen van zondag. Daaruit blijkt wel hoe zij "de democratische instellingen waarderen", zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De opkomst is in Turkije meestal wel hoog, maar kwam ditmaal volgens staatspersbureau Anadolu zelfs uit op bijna 89 procent. Dat is "grote, grote winst", vindt Von der Leyen. Vooraf waren er twijfels of bijvoorbeeld bewoners van door de recente aardbevingen verwoeste gebieden erin zouden slagen hun stem uit te brengen.

Ook voorzitter Charles Michel van de raad van staatshoofden en regeringsleiders van de EU prees de kiezers. Hij en Von der Leyen "volgen de verkiezingen op de voet", verzekert hij.

Brussel stelt de laatste jaren keer op keer aan de kaak dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan steeds meer macht naar zich zou toetrekken. Turkije is al decennia kandidaat-lid van de EU, maar de voorbereidingen daarop zitten muurvast.

Erdogans rivaal, die hij zondag in de eerste ronde verrassend royaal voorbleef, heeft verklaard dat hij de banden met de EU wil aanhalen. Maar Michel en Von der Leyen waken ervoor om een voorkeur voor een presidentskandidaat uit te spreken.

