Europese Commissie: Microsoft mag gamesbedrijf Activision Blizzard overnemen

dinsdag 16 mei 2023 , 8:16

BRUSSEL (ANP) - Xbox-maker Microsoft mag van de Europese Commissie (EC) gamesbedrijf Activision Blizzard overnemen. Dat is een eerste positieve stap voor de twee partijen in het overnameproces ter waarde van 69 miljard dollar, nadat de Britse mededingingswaakhond de overname eerder had geblokkeerd. Ook in de Verenigde Staten lopen de bedrijven tegen problemen aan, waardoor de grootste overname ooit in de gamingindustrie nog lang niet zeker is.

Als voorwaarde voor de goedkeuring heeft Microsoft enkele toezeggingen moeten doen. De EC was bezorgd over de overgebleven concurrentie op het gebied van cloudgames na de overname, wat in het Verenigd Koninkrijk enkele weken geleden reden was om de overname tegen te houden. Brussel gaat nu wel akkoord omdat Microsoft heeft toegezegd de games van Activision Blizzard, zoals Call of Duty en World of Warcraft, de komende tien jaar ook via alternatieve platformen breed beschikbaar te stellen. Daarmee zijn de mededingingsbezwaren volgens Brussel uit de weg.

De EC zegt dat het samengaan van Microsoft en Activision Blizzard juist een "kickstart" voor de markt van cloudgaming kan betekenen. "De toezeggingen vanuit Microsoft zijn duidelijk positief voor de concurrentie en consumenten. De games van Activision worden beschikbaar voor meerdere platformen, ook bij kleinere spelers in de Europese Unie, en op meer apparaten dan voorheen", staat in een verklaring vanuit Brussel.

Cloudgaming is nu nog maar goed voor zo'n 1 tot 3 procent van de hele gamingmarkt. Deze nog beperkte omvang was voor Brussel ook reden om de overname goed te keuren. Over de rest van de gamingindustrie waren volgens de EC minder zorgen over de overgebleven concurrentie na de overname.

De Britse mededingingswaakhond hechtte een groter belang aan de bezwaren op het gebied van cloudgaming. Volgens verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager denken de Britten namelijk dat deze tak zich snel gaat ontwikkelen, waar Brussel dat iets gematigder inschat. Vestager zegt dat de beslissing in de EU om die reden anders is uitgevallen dan in het Verenigd Koninkrijk.

Toch staan Microsoft en Activision Blizzard nog voor grote uitdagingen. In het Verenigd Koninkrijk vechten de partijen via een beroepszaak om goedkeuring. De Amerikaanse autoriteiten proberen ook om de overname tegen te houden.

