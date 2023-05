CO2-uitstoot EU eind 2022 gedaald, ondanks economisch herstel

maandag 15 mei 2023 , 12:03

LUXEMBURG (ANP) - De uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie is in de laatste paar maanden van afgelopen jaar gedaald in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat terwijl de Europese economie ook verder herstelde na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, meldt statistiekbureau Eurostat maandag.

Nederland is een van de landen waar de uitstoot - met 9,9 procent - in het laatste kwartaal het meest daalde. De uitstoot van Slovenië daalde met 15,9 procent en die van Slowakije met 6,9 procent vergeleken met 2021. In onder meer Ierland en Malta steeg de uitstoot juist, aldus Eurostat.

De totale uitstoot van de EU komt neer op 938 miljoen ton CO2-equivalent, een daling van 4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het Europese statistiekbureau becijfert de uitstoot in CO2-equivalent, omdat CO2 (koolstofdioxide) niet als enige gas warmte vasthoudt in de atmosfeer. Andere broeikasgassen worden hier ook bij gerekend.

In vergelijking met 2019, voordat de pandemie begon, lag de totale uitstoot van de Europese Unie 6 procent lager in het laatste kwartaal van 2022. Al eerder berekende het CBS dat de Nederlandse uitstoot in 2022 was gedaald. Dat komt onder meer omdat inwoners en grote bedrijven hebben bezuinigd op gas. Zo werd aardgas flink duurder na de Russische inval in Oekraïne.

