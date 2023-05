Turkije stevent af op tweede ronde presidentsverkiezingen

maandag 15 mei 2023 , 10:04

ANKARA (ANP/RTR) - De uitslag van de presidentsverkiezingen in Turkije laat een dag later nog op zich wachten. De zittende president Recep Tayyip Erdogan heeft volgens de laatste tussenstand 49,4 procent van de stemmen gekregen en loopt daarmee nog steeds voor op zijn concurrent Kemal Kilicdaroglu, maar zijn voorsprong is nu niet groot genoeg om de verkiezingen in één ronde te winnen.

Kilicdaroglu heeft volgens de Turkse verkiezingsautoriteit 44,96 procent van de stemmen gekregen. De derde kandidaat Sinan Ogan staat op 5,2 procent. Als geen enkele kandidaat 50 procent van de stemmen krijgt, volgt op 28 mei een tweede stemronde.

Bijna alle stemmen zijn nu geteld. Ruim 64 miljoen Turken mochten hun stem uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezing van zondag. De AK-partij van Erdogan lijkt de grootste te worden, melden Turkse media, gevolgd door de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij van Kilicdaroglu.

Dat de strijd tussen Erdogan en Kilicdaroglu zou gaan, was te verwachten. De twee waren volgens de laatste peilingen voorafgaand aan de stembusgang de populairste presidentskandidaten. Kilicdaroglu liep zelfs op een gegeven moment voor op de zittende president.

Kilicdaroglu is door zes oppositiepartijen als kandidaat naar voren geschoven. Deze partijen zijn het op veel vlakken niet met elkaar eens, maar hebben zich verenigd in de hoop Erdogan eindelijk te kunnen verslaan. Erdogan is al twintig jaar aan de macht. Eerst als premier en sinds 2014 als president.

