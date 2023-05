Karelsprijs voor Zelensky steuntje in de rug bij onderhandelingen over toetreding tot EU

zondag 14 mei 2023 , 18:38

AKEN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondag onder luid applaus de prestigieuze Karelsprijs in ontvangst genomen in Aken. De president kreeg bij aankomst in het stadhuis in de Duitse stad een staande ovatie.

In een toespraak sprak hij zijn dank uit aan Duitsland en de rest van Europa. Hij bedankte de Duitse bondskanselier Olaf Scholz onder meer voor de levering van Leopard-tanks aan Oekraïne.

Zelensky stelde dat de afloop van de oorlog in zijn land afhankelijk is van de eenheid in Europa. "Ik geloof dat Europa gaat winnen, dat Oekraïne gaat winnen. De tijd is aangebroken om te beslissen hoe het einde van de oorlog er zal uitzien. Alles hangt af van onze eenheid", zei hij.

De Oekraïense president werd onder meer toegesproken door Scholz, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Poolse premier Mateusz Morawiecki.

Scholz zei in zijn toespraak dat Oekraïne achter de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie staat. "Volodymyr Zelensky, je hebt onze volledige steun op de weg naar de Europese Unie", zei hij. Ook Von der Leyen gaf aan een toekomst voor Oekraïne in de EU te zien. Volgens haar zou dit nog tijdens de oorlog mogelijk moeten zijn.

De Karelsprijs wordt sinds 1950 jaarlijks verleend aan mensen die zich inzetten voor de Europese eenheid. Het was lang onduidelijk of Zelensky zelf aanwezig zou zijn om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs wordt gezien als kans om Oekraïne een steuntje in de rug te geven in de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie.

Kort na zijn toespraak verliet Zelensky het stadhuis, opnieuw onder luid applaus. Volgens Franse media reist hij zondagavond nog af naar Parijs.

