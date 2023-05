Scholz belooft Zelensky blijvende steun bij bezoek aan Berlijn

zondag 14 mei 2023 , 12:56

Bron: Flickr / SPD.de / © Florian Jaenicke

BERLIJN (ANP/RTR) - Na afloop van een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz beloofd dat de Duitse steun aan Oekraïne niet zal afnemen: "Ik heb het meermaals gezegd en ik zeg het vandaag opnieuw: we zullen Oekraïne steunen zolang dat nodig is."

Hij zei ook dat het bezoek van Zelensky aan Berlijn "een sterk signaal afgeeft" en dat "diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze oorlog daarvoor zullen worden berecht". Duitsland staat volgens Scholz open voor een vredesakkoord, "maar dat betekent niet dat we het conflict zomaar stilleggen en ons vrede laten opdringen door Rusland".

Zelensky zei op zijn beurt dat "de Duitse steun Oekraïense levens redt" en dat "Kyiv Berlijn voor altijd dankbaar zal zijn". Volgens de Oekraïense president heeft zijn volk groot vertrouwen in het tegenoffensief dat later dit voorjaar wordt verwacht. Zelensky zei te hopen dit jaar nog de Oekraïense overwinning in het conflict met Rusland "onomkeerbaar" te maken.

Zelensky benadrukte dat westerse bondgenoten niet moeten vrezen dat Kyiv aanvallen zal uitvoeren op Russisch grondgebied met de wapens die het ontvangt. "We vallen Rusland niet aan", zei hij. "We bevrijden ons wettig grondgebied."

Later op zondag vliegen Scholz en Zelensky samen met een Duits regeringsvliegtuig naar Aken. Daar zal Zelensky de prestigieuze Karelsprijs in ontvangst nemen. Die wordt sinds 1950 jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de Europese eenheid. Bij de ceremonie zullen ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de Poolse premier, Mateusz Morawiecki, aanwezig zijn.

