Miljardenplannen voor bouw twee nieuwe Europese batterijfabrieken

vrijdag 12 mei 2023 , 20:24

BERLIJN (ANP/RTR) - Twee fabrikanten die batterijen voor elektrische voertuigen maken zijn van plan om flink te investeren in nieuwe fabrieken in Europa. Het gaat om het Zweedse Northvolt en het Taiwanese ProLogium, die gezamenlijk zo’n 10 miljard euro willen besteden. De fabrieken worden in 2026 gebouwd en moeten batterijen maken voor de Europese elektrische-autoindustrie. Verwacht wordt dat dit werkgelegenheid biedt aan duizenden mensen.

Northvolt heeft plannen voor een fabriek in het Noord-Duitse Heide. Of de fabriek er komt, hangt nog wel af van een goedkeuring van subsidies ter waarde van ongeveer een half miljard euro. Dat is aan de Europese Commissie. ProLogium wil een fabriek bouwen in de Franse stad Duinkerke. Volgens ingewijden van het Taiwanese bedrijf zou de Franse president Emmanuel Macron daar flink voor gelobbyd hebben. Daardoor zou de fabriek aan de neus van onder meer Nederland en Duitsland voorbij zijn gegaan.

Zowel Duitsland als Frankrijk heeft geprobeerd het vestigingsklimaat voor bedrijven als batterijproducenten beter te maken. Dat gebeurde nadat de Verenigde Staten vorig jaar begonnen met het verstrekken van flinke subsidies. Daarmee moest niet alleen de binnenlandse productie worden gestimuleerd, maar ook de productie worden vergroend. Voor autobatterijfabrikanten was het daardoor aantrekkelijk om zich naar de VS te begeven.

