Frontex telt elf keer meer illegalen die EU via Tunesië bereiken

vrijdag 12 mei 2023 , 17:00

Bron: European Commission

WARSCHAU/BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese grens- en kustwacht Frontex heeft over de eerste vier maanden van 2023 elf keer meer illegale migranten geteld die vanuit Tunesië over zee de EU binnen kwamen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Over de hele centrale Middellandse Zeeroute ging het om drie keer zoveel illegale grensoverschrijdingen. De Nederlandse directeur van Frontex, Hans Leijtens, verwacht "een hete zomer".

Vanuit Tunesië en Libië kwamen tussen januari en mei 42.200 illegale migranten via Malta en Italië de EU binnen, volgens Leijtens het hoogste aantal sinds Frontex deze gegevens in 2009 begon te verzamelen. "Dit heb ik nog nooit gezien", zegt hij.

Vooral vanuit Tunesië is de instroom enorm toegenomen. De meeste migranten die van hieruit de circa 150 kilometer lange gevaarlijke reis over zee wagen, komen uit landen ten zuiden van de Sahara. "We stellen momenteel een stijging met 1100 procent vast in vergelijking met vorig jaar", aldus Leijtens.

Volgens hem komt dat doordat mensensmokkelaars goedkope, kleine bootjes van metaal zijn gaan gebruiken, die in een etmaal in elkaar gezet kunnen worden. De smokkelaars kunnen daardoor lagere prijzen aanbieden: in plaats van 1500 tot 2000 euro kost de overtocht nu 500 euro. De bootjes met buitenboordmotor worden volgepropt met dertig tot vijftig mensen. "Ze zijn niet echt zeewaardig. Een beetje golfslag en ze gaan onder", stelt Leijtens.

Het zou volgens de Nederlander, die sinds december de baas is bij Frontex, helpen als het agentschap zou kunnen opereren in meer landen die niet bij de EU behoren, zoals nu dankzij afspraken met landen op de Westelijke Balkan het geval is. Bij de Noord-Afrikaanse staten zal dat volgens Leijtens echter moeilijker gaan.

