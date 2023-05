Salima Belhaj kandidaat-lijsttrekker D66 bij de Europese verkiezingen

vrijdag 12 mei 2023 , 15:40

Bron: D66

DEN HAAG (PDC) - D66-Kamerlid Salima Belhaj heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dit najaar zullen de leden hierover beslissen.

Momenteel is Sophie in 't Veld delegatieleider van D66 in het Europees Parlement. Zij is sinds 2004 de lijsttrekker van de partij bij de Europese verkiezingen. Of In 't Veld zich volgend jaar ook weer kandidaat stelt is nog niet bekend.

Belhaj is sinds januari 2016 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij is woordvoerster defensie, wapenexport, integratie en discriminatie. Daarnaast is ze voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening en vicefractievoorzitter van D66.

Van andere partijen is alleen bij de SGP al bekend wie de Europese lijsttrekker wordt. Dit weekeinde stemmen de leden over de voordracht van Bert-Jan Ruissen, de huidige Europarlementariër van de partij.

Bron: Trouw

