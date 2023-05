EU-buitenlandchef bezorgd om inmenging Rusland in Turkse campagne

vrijdag 12 mei 2023 , 13:06

ARLANDASTAD (ANP) - De berichten dat Rusland zou proberen de Turkse presidentsverkiezingen te beïnvloeden maken ook Brussel ongerust. "Dat is zeker een punt van zorg", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell over de klacht van de Turkse oppositie dat Rusland onder meer nepnieuws over haar verspreidt.

Borrell wijst erop dat Rusland een reputatie heeft opgebouwd. Zo somde het Europees Parlement onlangs nog een aantal gevallen van Russische inmenging in Europese verkiezingen op. Dat gold zelfs voor een land als Spanje, aldus Borrell.

De presidentskandidaat van de Turkse oppositie, die volgens opiniepeilers grote kans maakt president Recep Tayyip Erdogan zondag te verslaan, heeft Rusland van het zwartmaken van de oppositie beticht. Turkije is lid van de NAVO, maar kiest onder Erdogan de rol van bemiddelaar tussen Moskou en Kyiv en neemt bijvoorbeeld niet de sancties tegen Rusland over.

