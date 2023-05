Google brengt AI-chatbot Bard ook naar Europa

vrijdag 12 mei 2023 , 11:06

MOUNTAIN VIEW (ANP/DPA) - Google gaat zijn AI-chatbot Bard ook lanceren in de Europese Unie, zo liet topman Sundar Pichai van Alphabet, het moederbedrijf van Google weten. Google presenteerde eerder deze week tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie een lijst van 180 landen waarin de ChatGPT-concurrent Bard op korte termijn zou worden aangeboden. De lidstaten van de EU stonden echter niet op die lijst. Daardoor werd gevreesd dat Europa langer zou moeten wachten op de nieuwe producten van Google die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI).

"We gaan Bard zeker naar de landen van de Europese Unie halen", verklaarde Pichai. Landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje zijn volgens de topman belangrijk bij de introductie van nieuwe Google-producten. Bij het lanceren van nieuwe diensten speelt echter een "combinatie van meerdere factoren" een belangrijke rol, benadrukte hij. "Met een product als Bard willen we het natuurlijk goed aanpassen aan de lokale omstandigheden en alles goed doen."

Bij de introductie van de chatbot gaat het niet alleen over aanpassingen aan de verschillende talen in de landen, maar ook over regelgevingskwesties. Om dit te doen zou bijvoorbeeld het zogeheten machine learning van de AI-systemen, waarbij de systemen zelfstandig leren, moeten worden aangevuld met toezicht door mensen.

"We willen er zeker van zijn dat we de lokale normen en de sociale stemming correct inschatten", aldus Pichai. Deze vereisten maken het werk complexer. "Regelgeving verschilt in landen over de hele wereld. Er is dus meer werk te doen en we zijn vastbesloten om het voor elkaar te krijgen."

Met Bard wil Google de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT van het startup-bedrijf OpenAI. Twee maanden geleden werd Bard in eerste instantie geactiveerd voor geselecteerde gebruikers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De chatprogramma's kunnen vragen over een breed scala aan onderwerpen beantwoorden en teksten schrijven die niet van mensenwerk te onderscheiden zijn.

De EU wil als eerste wereldwijd regels stellen voor de baanbrekende techniek van de AI-systemen, die veel belooft maar ook grote zorgen baart. De Europarlementariërs die zich met de kwestie bezighouden lieten donderdag nog weten dat de EU-regels voor kunstmatige intelligentie die al in de maak zijn, verder moeten worden aangescherpt.

