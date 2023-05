Geen gezamenlijk Europees programma GL en PvdA, wel een manifest

donderdag 11 mei 2023 , 20:11

DEN HAAG (ANP) - Er komt geen gezamenlijk Europees verkiezingsprogramma van GroenLinks en PvdA. De partijen willen wel een manifest presenteren in de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van volgend jaar, bevestigen de partijen na een bericht van NRC. In dat manifest moet de gemeenschappelijke visie van de partijen op de toekomst van de Europese Unie komen te staan.

Bronnen bij GroenLinks en PvdA bezweren dat dit besluit geen voorbode is van scheuren in de linkse samenwerking. PvdA en GroenLinks werken steeds nauwer met elkaar samen. De twee partijen vormen na de verkiezingen later deze maand bijvoorbeeld één fractie in de Eerste Kamer. Op het deels gezamenlijke congres van de partijen, namen leden van zowel GroenLinks als PvdA voorstellen aan om "een gezamenlijk programma te presenteren en samen campagne te voeren voor de Europese verkiezingen van 2024", en in de jaren erna te zorgen dat Europarlementariërs van beide partijen goed met elkaar samenwerken.

Van een gezamenlijk program komt het dus niet. Dat heeft er vooral mee te maken dat beide partijen deel uitmaken van elk hun eigen Europese fractie (PvdA van de sociaaldemocraten, GroenLinks van de groenen). "Daarom is er gekozen voor een combinatie van een gezamenlijk en afzonderlijk gedeelte", aldus de PvdA.

Het gezamenlijke deel is dus een manifest geworden. Het GroenLinks-bestuur nam hier eerder al een voorschot op en opperde een "oplegger" in reactie op het voorstel op het congres. Die oplegger zou gezamenlijke standpunten bevatten en worden toegevoegd aan de afzonderlijke verkiezingsprogramma's. Een manifest bleek een betere vorm om deze overeenkomsten te benadrukken, zeggen ingewijden.

Beide partijen hielden in hun antwoord op de voorstellen voor Europese samenwerking, ingediend door het initiatief RoodGroen, al een kleine slag om de arm als het gaat om de uitwerking ervan. De PvdA benadrukte in reactie op de congres-motie bijvoorbeeld dat besluiten over het partnerschap uiterst zorgvuldig moeten worden genomen. Maar het partijbestuur noemde een gezamenlijk programma wel een "wenselijke stap in onze samenwerking". Volgens NRC was vooral GroenLinks terughoudend over het idee om een gezamenlijk Europees programma op te stellen, terwijl die partij zich de afgelopen tijd juist het meest enthousiast toonde over de samenwerking.

