EU-hof: compensatie passagier bij abrupt overlijden co-piloot

donderdag 11 mei 2023 , 15:48

LUXEMBURG (ANP) - Passagiers moeten financieel gecompenseerd worden als hun vlucht wordt geannuleerd vanwege het plotse overlijden van een co-piloot kort voor vertrek. De planning van de bemanning van een vlucht, ook in geval van onverwachte afwezigheid, ziekte of overlijden, hoort tot de normale bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De Europese rechter sprak zich uit over een zaak die was aangespannen door een passagier van een beoogde vlucht van Stuttgart naar Lissabon op 17 juli 2019 door de Portugese maatschappij TAP. De 40-jarige co-piloot werd 's morgens toen de crew van het hotel werd opgehaald echter dood in zijn bed aangetroffen. Daarop meldde de rest van de geschokte bemanning zich ziek en werd de vlucht geannuleerd. Volgens TAP was sprake van een buitengewone omstandigheid en is de luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk voor compensatie.

Maar daar gaat het EU-hof niet in mee, ondanks de schokkende en niet vaak voorkomende gebeurtenis.

Volgens Tom van Bokhoven, directeur van Vlucht-Vertraagd.nl dat passagiers helpt om compensatie en betaalde ticketkosten te claimen bij vertraagde en geannuleerde vluchten, gaat de uitspraak over hoe ver de operationele verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij reikt.

"Luchtvaartmaatschappijen voeren met enige regelmaat aan dat een vlucht vertraging heeft opgelopen of zelfs is geannuleerd als gevolg van problemen met hun crew", zegt Van Bokhoven. "Ziekte of onvoldoende bemanning wordt maar al te vaak aangevoerd om onder verplichtingen uit te komen. Rechters gingen hierin mee." De uitspraak zal volgens hem zeker impact hebben op de rechtspraak en versterkt de rechten van passagiers.

Delen

Terug naar boven