Beschietingen grens Armenië-Azerbeidzjan dagen voor gesprekken

KHANKENDI (ANP) - Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar van beschietingen aan de betwiste grens tussen beide landen in de regio Nagorno-Karabach. Zondag spreken de leiders van beide landen elkaar in Brussel voor vredesonderhandelingen die zijn geïnitieerd door de Europese Unie.

De Armeense premier Nikol Pashinyan spreekt de Azerbeidzjaanse Ilham Aliyev zondag onder leiding van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. De EU heeft het gesprek georganiseerd nadat er een beetje vooruitgang was geboekt bij gesprekken die werden geleid door de Verenigde Staten.

Onderzoeksinstituut Clingendael noemde de Zuid-Kaukasus, de regio waar beide landen in liggen, in april een gebied met grote mogelijkheden voor de EU. De invloed van Rusland is het afgelopen jaar afgenomen door de oorlog in Oekraïne, daardoor heeft Europa er meer invloed gekregen. Een succesvolle ronde vredesonderhandelingen in Brussel kan bijdragen aan de relatie tussen de EU en de landen in de Zuid-Kaukasus.

"Azerbeidzjaanse troepen schieten met artillerie en mortieren op Armeense posities in de regio Sotk", meldt het Armeense ministerie van Defensie donderdag. Azerbeidzjan schrijft dat "de Armeense kant weer het staakt-het-vuren heeft geschonden". Een Azerbeidzjaanse militair is overleden door de beschietingen.

Rusland heeft de landen donderdag opgeroepen zich in te houden en te stoppen met schieten. De twee landen waren tot 1991 onderdeel van de Sovjet-Unie. Sinds de onafhankelijkheid zijn ze in conflict over de regio Nagorno-Karabach. De landen hebben tweemaal een oorlog gevoerd, een die eindigde in 1994 en een in 2020. In 2020 wist Rusland de gewapende strijd te beëindigen door vredesgesprekken. Toch zijn er sindsdien regelmatig beschietingen in het gebied.

