Europees Parlement wil plannen voor AI-regels aanscherpen

STRAATSBURG (ANP) - De EU-regels voor kunstmatige intelligentie (AI) die in de maak zijn, moeten worden aangescherpt, vinden de Europarlementariërs die zich met de kwestie bezighouden. Zo worden ook grote basissystemen als ChatGPT, dat teksten kan schrijven die niet van mensenwerk te onderscheiden zijn, aan banden worden gelegd, als het aan hen ligt.

De EU wil als eerste wereldwijd regels stellen voor de baanbrekende techniek, die veel belooft maar ook grote zorgen baart. Als het voltallige parlement volgende maand instemt, beginnen de Europarlementariërs aan de onderhandelingen met de EU-landen over de plannen. De lidstaten voelden aanvankelijk minder voor strenge regels, maar sinds ChatGPT veel aandacht trekt lijkt dat veranderd.

Uitwassen van AI zoals de Chinese burgervolgsystemen waarmee gedrag wordt beloond en gestraft komen de EU niet in, stond al in de plannen. Dat moet ook gaan gelden voor discriminerende categorisering zoals in het toeslagenschandaal. Een aantal toepassingen met een hoog risico om bijvoorbeeld de privacy te schenden kan in principe wel, maar moet aan een aantal voorwaarden en regels voldoen. De specialisten van het Europees Parlement willen dat die voor meer toepassingen gaan gelden en bovendien meer vereisten en verplichtingen opleggen.

Ze willen ook voorkomen dat 'grondslagmodellen' als ChatGPT aan regels op hun maat ontsnappen. "Juist voor systemen als ChatGPT met zo'n groot bereik en grote impact hebben we zo mogelijk stevige regels nodig", zegt Kim van Sparrentak, een van de onderhandelende Europarlementariërs. We moeten nu goed inspelen op deze razendsnelle ontwikkelingen."

Van Sparrentak hoopt dat er nog voor het eind van het jaar een akkoord ligt over de AI-regels.

