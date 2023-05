Vrouwenrechtenverdrag gaat voor hele EU gelden, ondanks verzet

woensdag 10 mei 2023 , 21:07

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie maakt zich op om toe te treden tot de Istanbulconventie, een vrouwenrechtenverdrag. Delen daarvan zouden daardoor ook gaan gelden voor een aantal EU-landen die het verdrag tot dusver niet willen ratificeren. Het Europees Parlement heeft ingestemd en ook de steun van een meerderheid van de EU-lidstaten is wel verzekerd.

De EU heeft het verdrag ondertekend, maar nog niet formeel bekrachtigd. Conservatieve lidstaten als Hongarije en Slowakije hebben die tweede stap zelf ook nooit genomen en willen ook niet dat de unie dat doet. De conventie is een breekijzer voor voorvechters van rechten voor transgenders en LHBTI'ers, stellen ze.

EU-landen als Nederland en ook het Europees Parlement willen toch doorzetten. Een grote meerderheid van het parlement stemde woensdag voor ratificatie. Naar verwachting stemmen binnenkort ook de regeringen van de meeste lidstaten in, en dat is voldoende.

Daarmee wordt niet de hele Istanbulconventie van kracht in de zes EU-lidstaten die er nog niet aan wilden. Dat geldt alleen voor terreinen waar de EU over gaat, zoals een aantal afspraken over asiel en justitiële samenwerking.

Voorstanders zien in de ratificatie wel een grote symbolische waarde. De EU als geheel staat ondanks een aantal dwarsliggers voluit achter het verdrag, willen ze uitdragen. Bovendien geldt het straks in ieder geval ook voor de Europese instellingen.

