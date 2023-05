Rusland trekt handen af van Europees verdrag zware wapens

woensdag 10 mei 2023 , 17:44

MOSKOU (ANP/DPA) - Rusland trekt zijn handen af van het Europees verdrag over zware wapens. Moskou treft voorbereidingen om zich officieel terug te trekken uit het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa, blijkt uit een bevel van president Vladimir Poetin dat door het Kremlin is gepubliceerd. Russische toppolitici noemen het verdrag niet meer van deze tijd, omdat het de huidige omstandigheden niet weerspiegelt.

Het verdrag stelt plafonds vast voor de stationering van zware wapens op het Europese continent, zoals gevechtstanks, zware artillerie, gevechtsvliegtuigen en helikopters. Moskou was een van de medeondertekenaars van de overeenkomst in 1990, maar zette de uitvoering ervan grotendeels in de wacht in 2007.

Sinds 2015, een jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim, neemt Rusland ook niet meer deel aan de vergaderingen van de adviesgroep. En na het begin van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar riep Poetin de defensiebedrijven van zijn land op de productie massaal op te voeren, ook van zwaar wapentuig.

Begin dit jaar schortte Rusland al het zogeheten New START-verdrag voor kernwapenbeheersing op, dat nog geldig was als het laatste grote ontwapeningsakkoord tussen Rusland en de Verenigde Staten.

Delen

Terug naar boven