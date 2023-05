Eerste internationale aanbesteding voor Europees gas gestart

woensdag 10 mei 2023 , 14:18

BRUSSEL (ANP) - Europa doet voor het eerst een internationale aanbesteding voor de gezamenlijke aankoop van gas. Het gaat om 77 bedrijven uit de EU en andere Europese landen die voor een totaal volume van 11.625 miljard kubieke meter gas (bcm) willen kopen. Daarvan is 2.781 bcm in de vorm van vloeibaar gas (lng).

Internationale gasleveranciers, behalve Rusland, worden uitgenodigd om op deze aanbesteding te bieden voor 15 mei. De eerste aanbestedingsronde heeft betrekking op gasleveringen van juni 2023 tot mei 2024, aldus de Europese Commissie. Het zogenoemde AggregateEU-mechanisme staat open voor alle 27 EU-landen plus energiebedrijven in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Oekraïne.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: "Met AggregateEU ​​hebben we een nieuwe marktplaats in Europa gecreëerd, die onze energiezekerheid in de aanloop naar de volgende winter zal vergroten en zal helpen onze gasopslagen te vullen. Dit is ook een kans voor internationale gasleveranciers om hun klantenbestand uit te breiden. Dit is een win-win oefening."

Net als bij de gezamenlijke inkoop van coronavaccins kan de EU met de bundeling van de gasbehoefte haar collectieve marktmacht gebruiken om betere prijzen te bedingen bij internationale leveranciers, is de gedachte. Maar nu is de commissie niet betrokken bij de onderhandelingen over de contractuele voorwaarden voor de aankoop en levering van het gas. De deelnemende bedrijven zullen zelf gaan onderhandelen met de bieders. Een aantal heeft zich bereid verklaard op te treden als centrale inkoper of agent namens andere bedrijven.

De gezamenlijke inkoop is ingegeven door de torenhoge gasprijzen van afgelopen jaar. Omdat de EU afscheid wil nemen van haar belangrijkste gasleverancier, Rusland, zoekt zij naarstig naar betaalbare alternatieven.

