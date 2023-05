Timmermans snapt vrees voor natuurwet niet, maar wil best praten

donderdag 11 mei 2023 , 8:47

gewijzigd

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Over de nieuwe EU-regels voor natuurherstel die volgens het kabinet onwerkbaar zijn, valt te praten, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar de klimaatman van de commissie ziet vooralsnog geen reden om die aan te passen. Eerst moet een goed gesprek maar eens uitwijzen "of zij of wij de impact verkeerd inschatten", zegt hij over de zorgen van een aantal EU-landen en een groeiende groep Europarlementariërs.

De plannen voor de nieuwe natuurherstelverordening stuiten in het Europees Parlement op breder verzet dan verwacht. Het is maar de vraag of de wet, die de natuur er weer bovenop moet helpen, het haalt. "Het gaat superspannend worden", zegt PvdA'er Mohammed Chahim. Het parlement wil er voor de zomer over stemmen.

De commissie en haar bondgenoten "worden nerveus", constateert zijn CDA-collega Esther de Lange. Zij zette de zaak op scherp door zich als klimaatkopvrouw van de christendemocraten tegen de wet te keren. De commissie leunt voor haar klimaatmaatregelen doorgaans op de christendemocraten en de twee andere grote middenpartijen van sociaaldemocraten en liberalen.

EU-lidstaten als Nederland en ook boeren en het bedrijfsleven maken al langer bezwaar tegen Timmermans' natuurherstelplannen. Die zouden nauwelijks ruimte overlaten om te boeren en te bouwen. De vergunningenstop van de stikstofcrisis zou erbij verbleken, waarschuwen tegenstanders.

Dat spreekt Timmermans, die woensdag haastig in gesprek ging met De Lange en Chahim en andere Europarlementariërs, stellig tegen. "Sommige zorgen die ik hoor kan ik niet helemaal plaatsen." Timmermans ziet hooguit een heel geringe impact. Bovendien blijft er "enorm veel" armslag voor lidstaten om de regels op hun eigen maat te maken, stelt hij. De tweede man van de commissie ziet "nog ruimte om eruit te komen" en wil daarvoor ook best wat meer tijd nemen. Maar eerst "moeten we het over de feiten eens kunnen worden".

Chahim wil al wel kijken naar een van de belangrijkste zorgen van de tegenstanders, het zogeheten verslechteringsverbod. Hij wil voorkomen dat die nieuwe regel, waardoor ook tot dusver onbeschermde natuur niet achteruit mag gaan, straks te strikt door ambtenaren of de rechter wordt toegepast. Een windmolenpark of woonwijk moet soms kunnen voorgaan. "Als het moet, komen we met een andere formulering" in de nieuwe wet, verzekert hij.

Nederland lijkt er niet in te slagen voldoende andere landen te mobiliseren om de plannen tegen te houden. Maar in het parlement kan het misgaan als naast de rechtse partijen ook "een aantal liberalen en misschien zelfs socialisten" zich ertegen keren, zoals De Lange bespeurt.

Delen

Terug naar boven