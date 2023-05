EU-hof annuleert Brusselse goedkeuring geldinjectie Lufthansa

woensdag 10 mei 2023 , 10:21

Bron: © PDC

LUXEMBURG (ANP) - Het Gerecht van het Europees Hof van Justitie verklaart de goedkeuring door de Europese Commissie van de herkapitalisatie van Lufthansa van 6 miljard euro door de Duitse regering nietig. Het dagelijks EU-bestuur maakte volgens het gerecht verschillende beoordelingsfouten.

De herkapitalisatie gebeurde in het kader van de coronapandemie. Door de reisbeperkingen waren veel vluchten maandenlang niet mogelijk en daardoor kwam de Duitse luchtvaartmaatschappij financieel in het nauw. De Duitse overheid sprong daarom bij en kreeg daarvoor toestemming van het dagelijks EU-bestuur. Volgens het Gerecht, een onderdeel van het EU-hof, maakte de commissie in haar beoordeling van die kapitaalinjectie echter verschillende beoordelingsfouten.

