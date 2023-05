Von der Leyen 'meer dan ooit' onder indruk vastberaden Oekraïners

dinsdag 9 mei 2023 , 21:20

Bron: European Commission

KYIV (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is "meer dan ooit onder de indruk van de vastberadenheid van de Oekraïners, ondanks de enorme uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd". "We moeten ze blijven steunen", zei ze na afloop van haar bezoek aan Kyiv, waar ze onder anderen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak op een zeer symbolische dag, de Dag van Europa.

Oekraïne, dat de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie heeft, gaat net als de EU-landen op 9 mei voortaan de Dag van Europa vieren en stilstaan bij het begin van de Europese samenwerking. Agressor Rusland vierde in Moskou traditioneel de overwinning op nazi-Duitsland, zoals Oekraïne voorheen ook deed. Het land gaat dat voortaan op 8 mei doen.

"We hebben diepgaand gesproken over de vooruitgang die Oekraïne maakt en het werk dat nog moet worden gedaan voor de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen", zei Von der Leyen tegen een verslaggever van de European Newsroom, waarin ANP en andere persbureaus samenwerken. Dat was volgens haar belangrijk omdat Brussel binnenkort zal rapporteren over de voortgang van de hervormingen en andere eisen waaraan Kyiv moet voldoen.

De Duitse sprak ook met Zelensky's vrouw Olena. "Deze oorlog eist een zware tol van kinderen. We bespraken hoe we kinderen kunnen helpen die getraumatiseerd zijn door de gruwelijke oorlog."

Het bezoek uit Brussel is inmiddels per trein vertrokken.

