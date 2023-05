Europees Parlement maakt haast met munitieplannen EU

dinsdag 9 mei 2023 , 15:48

Bron: U.S. Marine Corps photo/Cpl. Todd F. Michalek

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement maakt haast met de EU-plannen om de Europese munitie-industrie met EU-geld op de been te helpen. Het wil er nog deze maand over stemmen.

De investeringsplannen zijn bedoeld om Oekraïne ook op de lange duur van munitie te kunnen blijven voorzien. Een eind aan de oorlog is nog niet in zicht. Om de onmiddellijke tekorten te lenigen, halen de EU-landen hun eigen arsenalen leeg en kopen ze samen nieuwe granaten en raketten in. Maar dat volstaat binnenkort niet meer. En veel lidstaten moeten ook zelf dringend hun magazijnen weer vullen.

Het Europees Parlement heeft dinsdag in grote meerderheid besloten minder tijd te nemen om de plannen tegen het licht te houden. De stemming is vervroegd tot eind mei. Als ook de EU-landen instemmen, kunnen ze nog voor het eind van het jaar worden ingevoerd.

Voor de plannen moet 500 miljoen euro worden vrijgemaakt. Daarmee wordt de Europese defensie-industrie, die sinds de Koude Oorlog wat is ingedut, aangemoedigd om de productie van vooral artilleriemunitie op te voeren. Oekraïne heeft een schreeuwend tekort aan granaten die bijvoorbeeld de Nederlandse pantserhouwitsers kunnen afschieten.

