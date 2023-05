EU-kopstuk Von der Leyen komt op dag vol symboliek aan in Kyiv

dinsdag 9 mei 2023 , 8:09

KYIV (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is dinsdag aangekomen in Kyiv voor een overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het bezoek op 9 mei, de dag dat de Europese Unie Europadag viert en Rusland militaire parades houdt, heeft volgens haar symbolische waarde.

"Oekraïne maakt deel uit van de Europese familie", onderstreepte Von der Leyen bij aankomst volgens een verslaggever van de European Newsroom, waarin ANP en andere persbureaus samenwerken. "Mijn aanwezigheid in Kyiv vandaag op 9 mei is symbolisch, maar tekent ook een heel praktische werkelijkheid": de innige samenwerking tussen Brussel en Kyiv.

Zo bespreken ze hoe ze de weg kunnen effenen voor het beginnen van onderhandelingen over de toetreding van Oekraïne tot de EU, aldus Von der Leyen. Oekraïne kreeg afgelopen jaar in ijltempo de status van kandidaat-lidstaat, maar die onderhandelingen zijn een wezenlijke volgende stap naar het lidmaatschap. EU-landen als Nederland hebben hun bedenkingen.

Oekraïne wil net als de EU op 9 mei voortaan de Dag van Europa vieren en stilstaan bij het begin van de Europese samenwerking. De commissievoorzitter "verwelkomt dat besluit van president Zelensky zeer". Tot dusver stond 9 mei in Oekraïne, net als in Rusland, nog in het teken van de overwinning op nazi-Duitsland. Daarbij wil Zelensky in het vervolg net als veel westerse landen een dag eerder stilstaan.

"Het is zo'n passende plek om de Dag van Europa te vieren", vindt Von der Leyen. "Waar elke dag wordt gestreden voor de waarden die we koesteren."

