S&D leider: samenwerking met EVP in het Europees Parlement niet meer mogelijk

DEN HAAG (PDC) - De samenwerking tussen de sociaaldemocraten van de S&D en de christendemocraten van de EVP in het Europees Parlement staat onder druk. Volgens S&D-leider Iratxe García Pérez gaat de beweging van de EVP richting extreem-rechts de sociaaldemocraten te ver en overschrijdt dit de "pro-EU rode lijn".

In een interview met Euractiv stelt García Pérez dat samenwerking tussen de twee fracties altijd goed verliep, ondanks politieke verschillen. Echter, de enige rode lijn voor de S&D is samenwerking met partijen die geen voorstander zijn van Europese integratie. Deze lijn heeft de EVP volgens García Pérez "helaas overschreden", onder meer door pogingen van EVP-leider Manfred Weber om banden te smeden met de partij van de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni, de Fratelli d'Italia.

Binnen de EVP zijn er steeds vaker geluiden om samenwerking met de conservatieve fractie van de ECR op te zoeken. De ECR, waar onder meer de partij van Meloni onder valt, is op dit moment de zesde groep in het Europees Parlement, maar in de meest recente peilingen staat dat de fractie nog wel eens de derde grootste kan worden na de Europese verkiezingen van 2024.

