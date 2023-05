Centrumrechts in EU-parlement keert zich tegen groene plannen

vrijdag 5 mei 2023 , 17:36

BRUSSEL (ANP) - Belangrijke EU-plannen die klimaat en milieu ten goede moeten komen dreigen te stuiten op verzet in het Europees Parlement. De machtige christendemocraten keren zich tegen nieuwe regels voor natuurgebieden en voor bestrijdingsmiddelen.

De Europese Commissie loopt met de twee nieuwe wetten te hard van stapel, sprak de christendemocratische EVP vrijdag uit op een bijeenkomst in München. Ze zouden de landbouw hinderen, maar ook bijvoorbeeld de bouw van windparken en daarmee de overgang naar duurzame energie. CDA-voorvrouw Esther de Lange, klimaatkopstuk van de EVP, vroeg de commissie eerder al om de voorgestelde Natuurherstelwet in te trekken.

Nederland en andere EU-landen spraken ook al meermaals hun zorgen uit over dat wetsvoorstel. Dat zou het volgens het kabinet op veel plaatsen onmogelijk maken nog te bouwen of te boeren, zoals eerder al door de stikstofregels gebeurde. Ook op de plannen om het gebruik van landbouwgif terug te dringen klinkt kritiek.

De christendemocraten vormen de grootste fractie in het Europees Parlement, maar zijn niet met genoeg om de wetten in hun eentje tegen te houden. Toch is het maar de vraag of die zonder de EVP op genoeg steun kunnen rekenen. De commissie leunt voor veel van haar vergroeningsplannen op de drie grote middenpartijen van de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen.

Eurocommissaris Frans Timmermans, de klimaatman van de commissie, waarschuwde donderdag voor het verzet dat zich aftekent. Hij noemt het kortzichtig om de plannen te blokkeren om zo boeren en anderen te sparen. Die betalen dan uiteindelijk het gelag van klimaatschade, waarschuwt hij.

