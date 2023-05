Aantal illegale migranten in EU met bijna 60 procent gegroeid

vrijdag 5 mei 2023 , 15:35

LUXEMBURG (ANP) - Het aantal migranten dat illegaal in de Europese Unie verblijft is afgelopen jaar met bijna 60 procent toegenomen. De EU-landen telden in 2022 samen meer dan een miljoen mensen zonder recht om daar te verblijven, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De meeste illegale migranten vind je in landen aan de buitengrens van de EU, zoals Hongarije, Kroatië en Griekenland, en in grote lidstaten als Duitsland en Frankrijk. Nederland zit met een aantal van 5.510 in de middenmoot.

Van de mensen die illegaal in de EU verblijven is het overgrote deel man, blijkt uit de cijfers die de lidstaten Eurostat hebben aangeleverd. Hun aandeel is met 85 procent nog wat groter dan het pakweg twaalf jaar eerder was. Er zijn ook meer dan 75.000 minderjarigen geteld, goed voor 7 procent van het totaal.

De EU worstelt al jaren met de opvang van migranten. Nu na een aantal kalmere jaren weer meer in Europa arriveren, dreigt tekort aan onderdak en groeit de druk om bijvoorbeeld illegale migranten terug te sturen.

