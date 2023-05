Noordse landen spreken steun uit aan Oekraïne

woensdag 3 mei 2023 , 19:27

Bron: European Commission

HELSINKI (ANP/DPA) - De Noordse landen hebben hun steun aan Oekraïne uitgesproken tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Finland. "Voor zolang het duurt" en zolang het nodig is, aldus Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland.

De landen blijven naar eigen zeggen "toegewijd aan de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen", laten hun leiders weten. Ook zeggen ze Oekraïne te blijven voorzien van "politieke, financiële, humanitaire en militaire steun" en Oekraïne te steunen bij zijn poging toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO.

Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek voor een Oekraïense deelname aan de NAVO. Finland werd vorige maand het 31e lid van het militaire bondgenootschap. "We hebben veiligheidsgaranties nodig terwijl we niet bij de NAVO horen", zei Zelensky. Hij noemde het Oekraïense streven om lid te worden een van de redenen waarom hij naar Finland was afgereisd. De tweede reden is militaire steun voor Oekraïne.

De Oekraïense president had in Helsinki overleg met de Finse president Sauli Niinistö en was ook bij een regionale top met leiders van de Noordse landen.

