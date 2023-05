EU-landen eens over gezamenlijke inkoop munitie voor Oekraïne

woensdag 3 mei 2023 , 17:25

Bron: flickr/European Defence Agency

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat gezamenlijk munitie inkopen voor Oekraïne. De EU-landen ruzieden lang over de vraag of die munitie per se van Europese makelij moest zijn, maar ze zijn het eens geworden.

Oekraïne zit te springen om met name granaten voor zijn zware geschut. De Russische invasie is uitgemond in een slijtageslag, en daarbij is Rusland met zijn surplus aan munitie en mensen in het voordeel. Oekraïne probeert slimmer en zuiniger te werk te gaan, maar jaagt er toch meer granaten en raketten doorheen dan zijn bondgenoten kunnen aanvoeren.

De EU-landen zijn al bezig de artilleriemunitie die ze nog op voorraad hadden naar Oekraïne te sturen, zoals ze hebben afgesproken. Maar de tweede afspraak, over gezamenlijke inkoop om Oekraïne ook op de lange duur te kunnen blijven bevoorraden, werd maar niet beklonken. Vooral Frankrijk lag dwars. Naar de smaak van Parijs was niet genoeg vastgelegd dat de munitie van Europese leveranciers moest komen. Nederland en met name oostelijke lidstaten als Polen waren juist bang daarmee tijd te verliezen.

Met een paar weken vertraging is woensdag toch een compromis gevonden, laat huidig EU-voorzitter Zweden weten. Een EU-diplomaat verzekert dat de unie kan winkelen bij buitenlandse fabrikanten als Oekraïne anders langer op munitie zou moeten wachten. Het getouwtrek tussen EU-landen heeft er ook niet toe geleid dat de gezamenlijke inkoop later van start kan, stelt een andere ingewijde.

Voor de gezamenlijke aanschaf is 1 miljard euro uitgetrokken. Om de munitie te vergoeden die lidstaten zelf nog op de plank hadden was eenzelfde bedrag beschikbaar. Omdat lidstaten hebben afgesproken dat ze minder dan de helft van de waarde terugkrijgen, moet dat miljard euro leiden tot ruim 2 miljard aan munitie voor Oekraïne.

De EU moet daarnaast een half miljard euro steken in het opvoeren van de Europese munitieproductie, stelde de Europese Commissie eerder op de dag voor. Zo wil zij niet alleen de gestage bevoorrading van Oekraïne verzekeren, maar ook de leeggeraakte Europese magazijnen weer kunnen vullen.

Met beide maatregelen wil de commissie aarzelende EU-landen ook geruststellen dat ze niet zonder komen te zitten als ze hun laatste artilleriemunitie aan Oekraïne schenken.

