Brussel wil half miljard steken in opschalen munitie-industrie

woensdag 3 mei 2023 , 13:27

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een half miljard euro vrijmaken om de Europese munitie-industrie weer op de been te helpen en meer artilleriegranaten te maken. Dat blijkt hard nodig nu de Europese Unie Oekraïne wil helpen in de strijd tegen Rusland en de EU ook zichzelf wil herbewapenen. Ook geld uit het coronaherstelfonds en EU-subsidies voor achteropgeraakte gebieden kunnen in de wapenindustrie worden gestoken, als het aan de commissie ligt.

Oekraïne zit dringend verlegen om munitie voor zwaar geschut. Oekraïnes bondgenoten proberen nieuwe granaten en raketten aan te voeren, maar kunnen het tempo waarin die erdoor worden gejaagd niet bijbenen. De tekorten dreigen de plannen voor een Oekraïens tegenoffensief de komende maanden in de wielen te rijden. De EU heeft daarom afgesproken de laatste munitie uit eigen magazijnen aan te spreken, gezamenlijk munitie in te kopen en munitiefabrikanten een zetje in de rug te geven.

De EU moet binnen een jaar 1 miljoen granaten kunnen leveren, meent Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie). Europa heeft nog altijd de munitiefabrieken om elk jaar zoveel munitie te maken. "Die zijn nog operationeel." En de fabrikanten willen wel, maakte hij op uit een rondreis langs de na de Koude Oorlog wat ingedutte industrie.

De 500 miljoen euro die de commissie in de defensie-industrie wil steken, moet in de praktijk goed zijn voor ruim 1 miljard aan investeringen. De industrie legt zelf 60 procent in, zo is de bedoeling. De 40 procent van de EU zou nog met 10 procent kunnen worden verhoogd als een project de Europese industrie ten goede komt.

Breton wil desnoods voorrang kunnen afdwingen voor bestellingen van bijvoorbeeld bestanddelen voor de productie van munitie. Hij hoopt dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement nog voor de zomer akkoord gaan met de plannen.

Delen

Terug naar boven