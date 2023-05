Zelensky in Finland voor overleg met Noord-Europese leiders

woensdag 3 mei 2023 , 13:24

gewijzigd

Bron: Flickr / President Of Ukraine

HELSINKI (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdagochtend aangekomen in Finland. Hij woont daar onaangekondigd een overleg van Noord-Europese leiders bij over de oorlog in Oekraïne.

De Finse president Sauli Niinistö organiseert de conferentie, waar ook de premiers van Zweden, Denemarken, Noorwegen en IJsland aanwezig zijn. Om 15.00 uur staat een gezamenlijke persconferentie gepland.

Zelensky heeft vorige week nog in interviews de Noord-Europese landen bedankt voor hun onvoorwaardelijke steun sinds de Russische invasie. Tegen de Finse omroep Yle zei hij nog wel te hopen op meer luchtafweer en vooral op gevechtsvliegtuigen. Polen en Slowakije leveren Kyiv inmiddels straaljagers in de strijd tegen de Russen en Zelensky hoopt dat meer landen zich daarbij aansluiten.

Ze zullen het ook hebben over Oekraïne's relatie met de Europese Unie en de NAVO, de alliantie waar Finland zich afgelopen maand bij aansloot.

Zelensky komt sinds de Russische invasie maar zelden zijn land uit. Volgens de Duitse krant Tagesspiegel komt de president op 13 mei naar Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Olaf Scholz. Een dag later ontvangt hij in Aachen de Karelsprijs, een onderscheiding voor mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de eenwording van Europa.

Delen

Terug naar boven