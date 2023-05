Wijn uit Zuid-Limburgs Voerendaal voortaan beschermd streekproduct

dinsdag 2 mei 2023 , 14:16

BRUSSEL (ANP) - Wijnen van een aantal heuvelhellingen in het Zuid-Limburgse Voerendaal worden voortaan door de Europese Unie beschermd. Ze zijn de enige die zich nog mogen beroemen op hun komaf van de zogenoemde 'Voerendaalse Bergen'. De Europese Commissie heeft de wijnen een zogeheten beschermde oorsprongsbenaming (BOB) toegekend.

De streek tussen Heerlen en Valkenburg is niet de eerste in Nederland die als wijnregio is erkend. Een aantal wijngebieden elders in Limburg, maar ook in de Achterhoek, Rivierenland en Overijssel gingen Voerendaal voor. Nederland telt de laatste jaren steeds meer wijngaarden.

De Voerendaalse hellingen van zandsteen en leem zijn met hun vele zonneschijn geknipt voor de wijnbouw, oordeelt de commissie. Tot dusver is op de heuvels maar één wijnbouwer actief.

Het BOB-etiket biedt streekproducten bescherming tegen namaak.

