Kaag: meer aandacht voor particuliere investeringen in Oekraïne

zaterdag 29 april 2023 , 16:01

Bron: The Council of the European Union

STOCKHOLM (ANP) - Er moet meer aandacht komen voor wat buitenlandse particuliere investeerders voor Oekraïne zouden kunnen betekenen. "We moeten erkennen dat daar kapitaal, dat daar topmensen zitten", aldus minister Sigrid Kaag (Financiën). "Oekraïne zoekt buitenlandse private investeerders die in gebieden die niet zijn bezet kunnen helpen bij vroeg herstel van het land."

De D66-bewindsvrouw zei dit na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in Stockholm. In aanwezigheid van hun Oekraïense ambtgenoot Sergii Marchenko overlegden ze over de wederopbouw van het door de Russische invasie geteisterde land.

Er zijn miljarden nodig om bijvoorbeeld door de Russen vernielde transport- en energie-infrastructuur en kapot gebombardeerde woningen en gebouwen te herstellen of om mijnen te ruimen. Internationale financiële steun is niet toereikend.

"Oekraïne heeft behoefte aan veel particulier geld", zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie. "Het is dan ook belangrijk om het land aantrekkelijker te maken als investeringsbestemming. We werken aan manieren om EU-bedrijven in staat te stellen de wederopbouw van Oekraïne te ondersteunen met exportkredieten en investeringsverzekeringen."

De ministers herhaalden hun belofte dat de EU koste wat het kost Oekraïne zal blijven steunen. "Whatever it takes", aldus Kaag.

