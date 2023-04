Kaag bezorgd over late start onderhandelingen EU-begrotingsregels

zaterdag 29 april 2023 , 14:23

Bron: The Council of the European Union

STOCKHOLM (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) is bezorgd dat de onderhandelingen over nieuwe Europese begrotingsregels vertraging oplopen. Tijdens een bijeenkomst in Stockholm met haar EU-collega’s heeft ze aangedrongen op versnelling van het proces, desnoods met extra vergaderingen, zegt ze.

Zweden, dat tot 1 juli EU-voorzitter is, wil de hervorming van het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact (SGP) pas in juni op de agenda zetten. "Dat is zorgelijk", vindt Kaag. "Voor je het weet is het september." Volgens de Zweedse minister van Financiën Elisabeth Svantesson heeft het SGP "hoge prioriteit". De voorstellen worden echter eerst nog door technische werkgroepen doorgekamd.

De onderhandelingen moeten nog dit jaar leiden tot een deal over volgens Kaag "geloofwaardige, meetbare" daling op de middellange termijn van te hoge staatsschulden in de eurolanden. Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie haar voorstellen voor de nieuwe begrotingsregels die sinds het uitbreken van de coronapandemie begin 2020 tijdelijk zijn opgeschort.

Volgens de commissie is er langdurig en uitgebreid overlegd met de nationale regeringen over hun wensen en eisen bij de hervorming van het SGP. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis noemt de voorstellen daarom "gebalanceerd". Toch heeft met name Duitsland zware kritiek op de manier waarop lidstaten met een te hoge staatsschuld die schuld mogen afbouwen, als het aan de commissie ligt.

De commissie wil, daarin gesteund door onder andere Nederland, de regeringen meer zeggenschap geven in de aanpak van hun schuldenafbouw, als die maar aantoonbaar omlaaggaat. De Duitse minister Christian Lindner vindt dat veel te soepel en eist een verplichte jaarlijkse reductie van 1 procent van de schuld boven 60 procent van het bbp.

Volgens ingewijden staat Duitsland niet alleen en zou onder meer Zweden, als het zich na 1 juli niet meer neutraal hoeft op te stellen in de rol van EU-voorzitter, zich aan Lindners zijde scharen. Kaag benadrukt dat Nederland en Duitsland wel een aantal andere voorwaarden delen om in te stemmen met de nieuwe regels, zoals meer meetbare cijfers over de schuldvermindering in het SGP.

