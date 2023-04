EU schrapt importheffingen voor Oekraïense producten nog een jaar

vrijdag 28 april 2023 , 14:07

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is van plan Oekraïne nog een jaar langer vrij te stellen van importheffingen en quota. De EU-landen steunen de verlenging, ook al heerst in vooral Oost-Europa onvrede over de gevolgen van die maatregel voor de eigen boeren.

Oekraïne kreeg de algehele vrijstelling in juni vorig jaar om het land aan inkomsten te helpen na de Russische invasie. Voor die tijd konden sommige producten ook al zonder heffingen worden ingevoerd, maar daar kwamen nu bijvoorbeeld ook granen, zuivel en vlees bij.

Die importproducten brengen boeren in EU-landen als Polen in de problemen, klagen zij. Ze kunnen niet op tegen de goedkope Oekraïense waar, die meer en meer via Oost-Europa wordt geëxporteerd omdat de Zwarte Zee in handen is van vijand Rusland.

Vijf lidstaten besloten een aantal Oekraïense landbouwproducten niet langer toe te laten, ook al gaat de Europese Commissie daar eigenlijk over. De commissie en het vijftal onderhandelen nog over een oplossing.

De ambassadeurs van de EU-landen hebben vrijdag ingestemd met de verlenging van de vrijstelling, meldt hun huidige voorzitter Zweden. Het Europees Parlement moet die komende maand ook nog goedkeuren, maar het voornemen bleek daar al op veel steun te kunnen rekenen.

