IMF roept ECB op tot medio 2024 door te gaan met renteverhogingen

vrijdag 28 april 2023 , 9:03

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept de Europese Centrale Bank (ECB) op om tot halverwege volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente. Volgens Alfred Kammer, hoofd economisch onderzoek over Europa bij het fonds, is dat nodig om de inflatie weer naar beneden te krijgen.

"Onze belangrijkste beleidsaanbeveling is om de inflatie te verslaan en dat betekent dat we het instrument monetair beleid moeten gebruiken", heeft hij gezegd op een persconferentie in Stockholm, voorafgaand aan een bijeenkomst met Europese ministers van Financiën en centrale bankiers. Door lenen duurder te maken, kan de ECB de vraag in de economie afremmen en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhooggaan.

De inflatie voor de eurozone kwam in maart nog uit op 6,9 procent op jaarbasis. Dat was niet meer zo hoog als een maand eerder, omdat vooral gas, olie en andere energiebronnen goedkoper werden na de extreme prijsstijgingen van vorig jaar. Maar voedingsmiddelen werden wel in rap tempo duurder. Als de centrale bank voorlopig doorgaat met het verhogen van de rente zou het volgens het IMF mogelijk moeten zijn om de inflatie in de eurozone ergens in 2025 terug te krijgen op de ECB-doelstelling van 2 procent.

Kammer benadrukte wel dat de inspanningen van de ECB alleen niet voldoende zijn. Overheden van Europese landen zullen hun begrotingsbeleid ook weer moeten aanscherpen. Als overheden te veel uitgeven en hun economieën te veel stimuleren dreigen ze de inflatie namelijk juist weer aan te jagen. Dat betekent bijvoorbeeld dat landen volgens het IMF moeten stoppen met brede energiesteun voor huishoudens die deze hulp eigenlijk helemaal niet nodig hebben.

Delen

Terug naar boven