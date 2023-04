Raad van Europa: deportatie Oekraïense kinderen is 'genocide'

donderdag 27 april 2023 , 23:33

STRAATSBURG (ANP/AFP) - De gedwongen overbrenging van Oekraïense kinderen naar Rusland komt neer op "genocide", stelt de Raad van Europa. "Het gedocumenteerde bewijs van deze praktijk komt overeen met de internationale definitie van genocide", aldus de raad, nadat de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) gestemd had voor een resolutie waarin de repatriëring van de kinderen wordt geëist.

Met de term genocide doelt de raad overigens niet per se op massamoord. Genoeg voor die kwalificatie is volgens de raad dat de deportaties van Oekraïense kinderen "duidelijk gepland, georganiseerd en op een systematische manier" zijn uitgevoerd. Het Russische staatsbeleid zou tot doel hebben "elke band van de kinderen met hun Oekraïense identiteit te vernietigen". Volgens de definitie van de VN valt onder genocide niet alleen massamoord, maar ook het het gewelddadig overbrengen van kinderen van een groep naar een andere groep.

De donderdag aangenomen resolutie stelt ook dat er bewijzen zijn dat de gedeporteerde kinderen werden onderworpen aan een proces van 'russificatie', door heropvoeding en onderdompeling in de Russische taal, cultuur en geschiedenis. De resolutie eist dat de VN en het Rode Kruis toegang krijgen tot Rusland om er informatie te verzamelen over weggevoerde kinderen.

Volgens Oekraïense autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 meer dan 16.000 Oekraïense kinderen ontvoerd en naar Rusland overgebracht. De meesten van hen zouden zijn ondergebracht in opvangtehuizen. Op 17 maart vaardigde het Internationaal Strafhof in Den Haag al arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland, wegens de deportaties.

Moskou verwerpt de beschuldigingen en stelt dat het de Oekraïense kinderen heeft "gered" door hen weg te halen van de gevechten. Ook zeggen de Russen procedures te hebben opgestart om minderjarigen met hun families te herenigen.

