Eurocommissaris waarschuwt Twitter voor 'moeilijke tijd' in EU

donderdag 27 april 2023 , 9:27

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Twitter kan zich maar beter opmaken voor een moeilijke tijd zodra nieuwe EU-regels voor sociale media ingaan, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Vera Jourova. Ze beklaagt zich over de "ongebreidelde agressieve Russische propaganda" op het platform van miljardair Elon Musk en waarschuwt dat de EU daarvoor later dit jaar geen ruimte meer laat.

Jourova, vicepresident van de Europese Commissie met media onder haar hoede, doet in gesprek met het ANP en andere persbureaus die samenwerken in de European Newsroom haar beklag over Twitter. Ze voelt zich er "steeds ongemakkelijker", tussen Russische agitprop en nepnieuws. "Gewoon een persoonlijk gevoel."

Musk heeft verklaard van Twitter een radicale vrijplaats te willen maken. Hij botst van meet af aan met Brussel, dat uitwassen wil bestrijden. Het spijt Jourova dat veel Twitter-personeel met die laatste taak de afgelopen tijd is vertrokken. "We verliezen mensen die onze denktrant begrepen, dat de strijd tegen desinformatie geen censuur is."

De nu nog vrijwillige Europese gedragscode voor internetplatforms als Twitter wordt na de zomer verplicht. Dan riskeren overtreders hoge boetes en kunnen ze uiteindelijk zelfs op zwart moeten. Twitter "zal mogelijk een moeilijke tijd krijgen als straks de regels van kracht zijn", waarschuwt Jourova. Tot die tijd is er "nog ruimte voor dialoog".

De Tsjechische, die opgroeide onder het communisme, signaleert verder dat de Europese Unie "de informatieoorlog aan het verliezen is". Rusland heeft met zijn propaganda over bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne veel succes in ontwikkelingslanden, constateert ze bezorgd.

