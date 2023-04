Eurocommissaris pleit voor terughoudendheid met aanpakken omroep

donderdag 27 april 2023 , 9:22

BRUSSEL (ANP) - EU-landen doen er goed aan heel terughoudend te zijn met het aanpakken van media die onwelkome meningen vertolken, vindt Eurocommissaris Vera Jourova. Ze wil zich niet uitspreken over Ongehoord Nederland, maar onderstreept wel dat de lat voor maatregelen tegen media hoog ligt.

Jourova, die in de Europese Commissie onder meer media onder haar hoede heeft, werkt aan een Europese wet die de persvrijheid moet beschermen. Ze wijst erop dat die maar twee gronden ziet om tegen media op te treden. Dat kan alleen als de staatsveiligheid in het geding is of als er een ernstig misdrijf is begaan. "Je kunt zelf beoordelen of dat het geval zou zijn", zegt ze in gesprek met het ANP en andere persbureaus die samenwerken in de European Newsroom.

Staatssecretaris Gunay Uslu moet beslissen of ze Ongehoord Nederland zijn zendtijd ontneemt. De NPO heeft haar gevraagd de aspirant-omroep uit het publieke bestel te zetten omdat die zich niet houdt aan de journalistieke code. Het staat de omroep in dat geval wel vrij om buiten dat bestel door te gaan.

"De grens tussen gerechtvaardigd ingrijpen en censuur is heel dun", zegt Jourova, die opgroeide onder het communisme. "Dat is een algemene boodschap." Ze waagt zich niet aan een advies aan Uslu of een oordeel over een individueel geval als dat van Ongehoord Nederland.

