Voorlopig akkoord EU-landen en EP over minder CO2 door luchtvaart

BRUSSEL (ANP) - De regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement hebben overeenstemming bereikt over plannen om de uitstoot van CO2 in de luchtvaartsector drastisch te verlagen. De luchtvaart drukt zwaar op het klimaat maar geldt als voorlopig moeilijk te verduurzamen.

Binnen twee jaar moet 2 procent van de vliegtuigbrandstof duurzaam zijn, hebben onderhandelaars van de lidstaten en het parlement afgesproken. In 2030 moet dat al 6 procent zijn en in 2050 70 procent. Duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) is onder meer met waterstof gemaakte synthetische kerosine en brandstof uit biomassa, afgewerkt frituurvet, industriële afvalgassen en plastic afval. Brandstof uit bijvoorbeeld palmolie mag niet groen heten. De doelen zijn nu nog ver uit zicht, maar de EU hoopt daarmee producenten en investeerders aan te moedigen om in te stappen.

SAF is voorlopig een stuk duurder dan gewone kerosine. Dat gaan reizigers merken aan de ticketprijs. Mogelijk zullen ze daardoor ook wat minder gauw het vliegtuig nemen. Ook daarvan zou het klimaat profiteren.

De luchtvaart gaat ook betalen voor zijn CO2-uitstoot, is de EU eerder deze week al overeengekomen. Maar vliegmaatschappijen kunnen gratis uitstootrechten krijgen als ze duurzame brandstof tanken.

Vluchten krijgen vanaf 2025 ook een label waaraan reizigers kunnen zien hoe klimaatvriendelijk ze vliegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen voor de groenste luchtvaartmaatschappij.

Het compromis tussen het Europees Parlement, dat de doelen graag nog wat hoger had gelegd, en de lidstaten moet nog worden goedgekeurd door alle EU-landen en het voltallige parlement. Doorgaans volgen die hun onderhandelaars.

