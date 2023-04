EU-missie gaat Moldavië helpen inmenging Rusland af te slaan

maandag 24 april 2023 , 20:22

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie stuurt een niet-militaire missie van onder meer cyberexperts naar Moldavië. Die moeten het land, dat een wankele westersgezinde regering heeft, helpen ondermijningspogingen van Rusland te pareren.

Het straatarme Moldavië is "een van de landen die het hardst worden getroffen door de gevolgen van de illegale Russische inval in Oekraïne", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Moskou zou liefst ook Moldavië bezetten, vrezen velen in het tussen Oekraïne en Roemenië ingeklemde land. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken waarschuwde eerder al dat Rusland nepnieuws verspreidt, demonstranten inhuurt en tegenstanders probeert zwart te maken met zogeheten operaties onder valse vlag. Dat alles om de regering ten val te brengen en pro-Russische rivalen aan de macht te helpen.

De ongeveer veertigkoppige civiele missie gaat voorlopig twee jaar duren, hebben de buitenlandministers van de EU-landen afgesproken. Volgende maand wordt er kwartier gemaakt in Moldavië, waarna de missie op 1 juni officieel van start zou kunnen. Dan is Moldavië gastheer van de tweede top van de Europese Politieke Gemeenschap, met leiders van een veertigtal Europese landen.

De buitenlandministers hebben ook ingestemd met een nieuw arsenaal aan sancties die speciaal zijn bedoeld voor wie aan de onafhankelijkheid van en de democratie in Moldavië morrelt. Ze zouden die in stelling willen brengen tegen bijvoorbeeld Russischgezinde oligarchen die broeden op een machtsgreep.

