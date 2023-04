Voor zevende maand op rij nieuwe EU-sancties voor Iran

maandag 24 april 2023 , 17:05

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie heeft Iran voor de zevende maand op rij extra sancties opgelegd. Het ultraconservatieve regime in Teheran gaat volgens de EU-landen maar door met het onderdrukken van andersdenkenden en vrouwen.

De EU voert sinds oktober de druk op op Teheran, dat de protesten van afgelopen najaar keihard de kop heeft ingedrukt en met die repressie doorgaat. Met name demonstranten, politieke tegenstanders en vrouwen zijn de dupe. De neergeslagen protestbeweging kwam op na de dood van een jonge vrouw die door de zedenpolitie was meegenomen omdat ze haar hoofddoek niet fatsoenlijk zou hebben gedragen en eiste meer vrijheden.

De unie straft een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, vijf leidinggevenden van een stichting die de garde van inkomsten voorziet en twee parlementariërs. Die laatsten zouden hebben aangedrongen op het doden van betogers en het verder beknotten van de vrijheid van vrouwen. Ook mobiele provider Ariantel krijgt sancties opgelegd. Gestraften mogen de EU niet meer in en kunnen niet meer bij eventuele bezittingen in de unie.

Ook het Verenigd Koninkrijk komt met nieuwe sancties tegen Iran. Londen straft nog eens enkele kopstukken van de Revolutionaire Garde. Ook de Verenigde Staten kwamen met nieuwe sancties, tegen leden van de Revolutionaire Garde en een andere Iraanse instantie die verantwoordelijk wordt gehouden voor het "meedogenloos" neerslaan van de protesten. De nieuwe secretaris van Irans Cyberspaceraad, die populaire websites heeft geblokkeerd, komt ook op de sanctielijst. Daarnaast worden visumbeperkingen opgelegd aan nog eens elf Iraanse overheidsfunctionarissen. Voor de VS is het de elfde sanctieronde tegen het regime in Teheran.

