Brussel beslist pas in mei over uitkoop grote stikstofuitstoters

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal kan nog niet beginnen met een lucratieve uitkoopregeling voor grote vervuilers die vrijwillig willen stoppen. Zij had verwacht deze maand toestemming te krijgen van de Europese Commissie, maar dat wordt pas volgende maand, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Met de uitkoopregeling wil Van der Wal snel meters maken met de terugdringing van de stikstofvervuiling in kwetsbare natuurgebieden. Boeren en andere ondernemers die veel stikstof uitstoten, kunnen een bedrag krijgen dat ruim boven de marktwaarde van hun bedrijf ligt als zij stoppen, verhuizen of snel en fors verduurzamen.

Daarvoor is toestemming nodig uit Brussel, omdat mogelijk sprake is van verboden staatssteun. De Europese Commissie zou nog deze maand met een oordeel komen, maar dat laat nog op zich wachten. Dat komt omdat nog een aantal technische vragen over de regeling beantwoord moet worden. Er zou geen risico zijn dat Brussel de regeling alsnog afkeurt.

Strikt genomen zou de commissie opnieuw twee maanden kunnen nemen om de antwoorden van Nederland op haar aanvullende vragen te verwerken. Maar EU-bronnen verwachten dat de commissie al veel sneller een besluit kan nemen.

Het dagelijks bestuur van de EU is "zich geheel bewust van de gevoeligheid en de dringendheid van de zaak" en zet zich in voor "een snelle beoordeling", laat het weten.

