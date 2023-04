EU straft regime Syrië voor miljardensmokkel van jihaddrug

maandag 24 april 2023 , 14:18

Bron: © European Union, 2017

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie legt een aantal Syriërs strafmaatregelen op voor de grootscheepse handel in de drug captagon. Ze zouden jaarlijks voor miljarden euro's aan de speed-achtige pillen naar het buitenland smokkelen.

Het regime in Syrië is sinds de meedogenloos neergeslagen opstand in het land een internationale paria. Door internationale sancties verloor het inkomsten en zit het in geldnood. De gaten worden gestopt met onder meer de winsten op captagon, dat vooral aftrek vindt in het Midden-Oosten maar ook in Europa is opgedoken.

Het zeer verslavende captagon heeft een oppeppende werking. Het werd in de Arabische wereld bekend als 'jihaddrug', omdat terreurgroepen als Islamitische Staat het gebruikten om hun strijders aan te vuren.

De EU legt een aantal personen en organisaties in Syrië die betrokken zijn bij de captagonhandel sancties op. Hun tegoeden in de EU worden bevroren en Europese bedrijven en burgers mogen geen zaken meer met hen doen. Gestrafte personen mogen ook de EU niet meer in.

